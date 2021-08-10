За полутораметровую яму на дороге оштрафовали дорожную организацию в Тверской области

Дорожную огранизацию оштрафовали на 20 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Яма около полутораметра длиной и глубиной 10 см была выявлена в Торопце на проезжей части возле дома №33 по улице Советской.

Содержанием дорог в муниципалитете занимается МУП ГТ «Жилкоммунуслуги». За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей прокуратурой района в адрес директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушение устранено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник оштрафован на 20 000 рублей.