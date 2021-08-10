Жительница Тверской области вырастила на участке 298 кустов наркосодержащего растения

Женщина выращивала на участке запрещенные растения Фото: архив "КП"

В Тверской области сотрудники наркоконтроля совместно с участковым выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

На приусадебном участке в Западнодвинском муниципальном округе 55-летняя жительница одной из деревень вырастила 298 кустов наркосодержащего растения. Всего изъято более 9 кг.

Хозяйка домовладения пояснила, что выращивала растения для личных нужд.

На женщину завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ. Ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.