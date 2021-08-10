Несовершеннолетнюю жительницу Торопца нашли и вернули домой в Тверской области

Поиски несовершеннолетней завершены Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски 17-летней жительницы Торопца. Ранее сообщалось, что девушка уехала к подруге в город Новосокольники в Псковской области и пропала.

Некоторое время она не выходила на связь.

По факту исчезновения несовершеннолетней Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

- К настоящему времени местонахождение несовершеннолетней установлено сотрудниками полиции, она возвращена домой. В ближайшее время её опросит следователь Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.