Несовершеннолетнюю жительницу Торопца нашли и вернули домой в Тверской области

Поиски несовершеннолетней завершены
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Тверской области завершены поиски 17-летней жительницы Торопца. Ранее сообщалось, что девушка уехала к подруге в город Новосокольники в Псковской области и пропала.
Некоторое время она не выходила на связь.
По факту исчезновения несовершеннолетней Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.
- К настоящему времени местонахождение несовершеннолетней установлено сотрудниками полиции, она возвращена домой. В ближайшее время её опросит следователь Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.