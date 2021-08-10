МЧС предупредило жителей Тверской области о грозе, ветре и ливнях

Жителей Тверской области предупредили о дожде и грозах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что в ближайшие несколько часов 10 августа в отдельных районах ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Спасатели призывают граждан внимательней относиться к собственной безопасности: будьте внимательны при ухудшении погоды, соблюдайте скоростной режим и дистанцию на дорогах.

По прогнозам синоптиков, вместе с осадками, днем во вторник ожидается жаркая погода до +28 градусов. Ночью +12... +17.