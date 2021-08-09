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Происшествия9 августа 2021 22:27

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Тверской области

В комнате тлел мусор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пожарные спасли женщину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в одной из квартир многоквартирного жилого дома №12 на улице Энтузиастов в Удомле поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 августа.

Незамедлительно на место убыли два отделения ПСЧ-14. В горящей квартире звеном газодымозащитной службы была обнаружена женщина. Спасатели вывели пострадавшую на воздух и передали прибывшим на место происшествия медикам.

Женщине оказали помощь и отпустили.

В 15:50 была объявлена полная ликвидация пожара.

- Установлено, что в комнате тлел мусор на площади 1 кв.м. Ущерб устанавливается, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.