В Твери продолжается ремонт Волоколамского путепровода

На Волоколамском путепроводе полностью заменено покрытие Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются дорожные работы на Влоколамском путепроводе (Южный мост). Асфальт заменили по всей проезжей части моста протяженностью 700 метров.

Помимо ремонта покрытия в этом году на Волоколамском путепроводе будет произведён ремонт деформационных швов. На период проведения работ будут вводиться частичные ограничения движения. Ремонт запланирован на сентябрь.

– Работы по ремонту деформационных швов на Волоколамском путепроводе начнутся после открытия беспрепятственного движения по близлежащим улицам (от Бурашевского шоссе до улицы Можайского, участках улиц Коминтерна, Линейной, Вологодской), – подчеркнул заместитель главы администрации Твери Денис Черных. – С учётом технологических требований ремонт деформационных швов требуется проводить после укладки верхнего слоя дорожного покрытия, в связи с этим работы начнутся после того, как этот участок будет максимально разгружен.

Также к сентябрю будет закончен основной объем ремонтных работ на Бурашевском шоссе - в настоящее время его ремонтируют на всём протяжении от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до автодороги М-10.