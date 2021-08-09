В Тверской областной онкодиспансер поставят 27 единиц оборудования

За два последних года в онкодиспансере серьезно обновили оборудование. Фото: ПТО

9 августа губернатор Игорь Руденя посетил Тверской областной клинический онкологический диспансер. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью, - передает пресс-служба слова главы региона.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов из других городов или регионов.

Ещё одно поручение губернатора - провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя. Это есть в планах на 2022 год.

Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.

Только за два последних года для онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц оборудования. Благодаря этому в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

В 2021-м запланированы поставки еще 27 единиц оборудования.