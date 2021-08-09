По просьбе местных жителей в посёлке Спирово Тверской области отремонтировали дорогу

Ремонт окончен. Фото: Виктория ТУШКОВА

С просьбой о ремонте дороги в марте 2021 года к областной власти обратилась жительница посёлка Спирово. О том, что дорога находится в плохом состоянии, женщина сообщила на личном приёме у губернатора Игоря Рудени.

По информации Правительства Тверской области, к настоящему моменту дорога отремонтирована: на проезжей части уложен новый асфальт, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, оборудован пешеходный переход. Для пешеходов сделан тротуар.

Речь идёт об участке, проходящем по улицам Бровцева и Клубной, от дома №1 до пересечения с улицей Железнодорожной. Его длина около 1 километра. По этой дороге дети ходят в школу, и по ней же можно добраться до дома-мемориала лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Сергея Бровцева.