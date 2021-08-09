Центр выплат "Тверская семья" объяснил как подать заявление на бесплатное питание школьников

Детей из малоимущих семей будут кормить в школе бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр выплат "Тверская семья" разъяснил, когда и куда необходимо подать заявление на бесплатное питание школьников из малоимущих семей.

Подать заявление можно через МФЦ или письмом - на адрес отделения по работе с семьёй и детьми по месту жительства. все координаты отделений есть на сайте Минсемьи. Если вы подаёте такое заявление впервые, это можно сделать на сайте Госуслуг.

При подаче заявления на бесплатное питание в школах, справка о получении единого государственного пособия на ребёнка (228 руб. или 456 руб.) не требуется.

Срок подачи заявления на первое учебное полугодие - до 25 августа.