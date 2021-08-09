За два дня системы "Кордон Про-М" зафиксировали 134 нарушения на дорогах Тверской области

На дорогах водители 134 раза превысили скорость Фото: Виктория ЖУКОВА

Тестовая эксплуатация мобильных комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений "Кордон Про-М" была запущена 4 августа.

За два дня с начала запуска комплексы зафиксировали 134 факта административного правонарушения. В частности, это превышение установленной скорости движения на 20, 40, 60 и 80 километров в час.

Напомним, системы "Кордон Про-М" установлены в автомобилях Центра организации дорожного движения и фиксируют нарушения в процессе передвижения автомобиля в потоке.