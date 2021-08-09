Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 17:18

За два дня системы "Кордон Про-М" зафиксировали 134 нарушения на дорогах Тверской области

Чащ всего водители превышают скорость
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах водители 134 раза превысили скорость

На дорогах водители 134 раза превысили скорость

Фото: Виктория ЖУКОВА

Тестовая эксплуатация мобильных комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений "Кордон Про-М" была запущена 4 августа.

За два дня с начала запуска комплексы зафиксировали 134 факта административного правонарушения. В частности, это превышение установленной скорости движения на 20, 40, 60 и 80 километров в час.

Напомним, системы "Кордон Про-М" установлены в автомобилях Центра организации дорожного движения и фиксируют нарушения в процессе передвижения автомобиля в потоке.