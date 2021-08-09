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Происшествия9 августа 2021 17:04

В Тверской области больше месяца разыскивают 16-летнего Степана Кочеткова

Мальчик пропал 28 июня
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мальчик и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мальчик и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летнего Степана Кочеткова.

28 июня подросток уехал из поселка Калашниково Лихославльского района от бабушки и направился в подмосковную Лобню. До сих пор мальчик на связь не вышел. Ранее самовольно уходил из дома.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.