Следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Тверской области

При пожаре погиб мужчина и пострадала женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту гибели мужчины 1973 года рождения в поселке Селижарово.

В ночь на 9 августа в трехэтажном доме на улице Западной произошел пожар. В результате ЧП погиб мужчина, получила ожоги женщина 1975 года рождения.

Следователь СК, сотрудники полиции и МЧС осмотрели место происшествия.

- Установлено, что тело погибшего мужчины с признаками воздействия высокой температуры обнаружено на полу в помещении жилой комнаты квартиры. Квартира частично уничтожена огнем, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления причины пожара и судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.