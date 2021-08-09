В Тверской области 15-летний подросток получил ожоги по вине отца

Прокуратурой мужчина привлечен к ответственности Фото: архив "КП"

ЧП произошло в июле 2021 года в деревне Большая Коша Селижаровского района. На участке мужчина решил растопить уличную металлическую печь с помощью дизельного топлива и, не соблюдая правила безопасности, по неосторожности, причинил ожоги 15-летнему сыну.

Прокуратурой мужчина привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

За нарушение требований пожарной безопасности и использование открытого огня в условиях особого противопожарного режима мужчина оштрафован на 2000 рублей.