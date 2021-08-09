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Общество9 августа 2021 16:03

Роспотребнадзор оштрафовал на 200 000 рублей продавцов рыбы в Тверской области

С начала года проведено 39 проверок
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Роспотребнадзор провел 39 проверок рыбной продукции

Роспотребнадзор провел 39 проверок рыбной продукции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первое полугодие 2021 года Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проведено 39 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу рыбы и рыбной продукции.

Специалистами отобрано 128 проб продукции, проведены исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

По результатам лабораторных испытаний одна проба не соответствовала требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям. Также в ходе проверок установлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей (нарушения условий хранения, ненадлежащее оформление ценников и т.п.).

Забраковано три партии рыбной продукции в количестве 4,5 кг без документов.

В отношении юридических и должностных лиц составлено 20 протоколов об административном правонарушении, вынесены штрафы на общую сумму более 200 000 рублей.