В честь 20-летия РТРС на тверской телебашне включат праздничную иллюминацию

На телебашне включат праздничную подсветку
Фото: ПТО
13 августа Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отметит 20-летие.
В Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года входит филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ». Сегодня передающий центр обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Телезрителям, помимо федеральных каналов, доступны региональные блоки и 50 радиостанций по всей области.
В день 20-летия предприятия на телебашне в Твери будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка. К акции присоединятся и другие города.
На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет демонстрироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения – «бабочка» и логотип компании.