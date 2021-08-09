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Общество9 августа 2021 15:18

В честь 20-летия РТРС на тверской телебашне включат праздничную иллюминацию

Праздник отмечается 13 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На телебашне включат праздничную подсветку

На телебашне включат праздничную подсветку

Фото: ПТО

13 августа Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отметит 20-летие.

В Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года входит филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ». Сегодня передающий центр обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Телезрителям, помимо федеральных каналов, доступны региональные блоки и 50 радиостанций по всей области.

В день 20-летия предприятия на телебашне в Твери будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка. К акции присоединятся и другие города.

На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет демонстрироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения – «бабочка» и логотип компании.