В Тверской области восстановлены 58 пострадавших от урагана домов в Андреаполе

Сотрудники различных ведомств по поручению губернатора и областного правительства продолжают помогать гражданам восстанавливать дома после урагана. Фото: ПТО/коллаж

На окраине Андреаполя, где 2 августа пронесся разрушительный смерч, восстановлено уже 58 пострадавших жилых домов. Об этом сообщает областное правительство.

Сегодня, 9 августа, планируется восстановить ещё три дома.

Всего от урагана пострадало свыше 60 жилых строений, из них 15 - очень сильно.

Напомним, что губернатор Игорь Руденя поручил оказать помощь людям, дома которых порушил смерч.

- Для них в ближайшее время будут приобретено семь домов, в оперативном режиме ведётся подготовка необходимых документов для оформления и передачи жилья, - проинформировала пресс-служба правительства региона.

Кроме того, помощь будет оказана детям из семей, пострадавших от урагана. Им выдадут 19 комплектов школьной формы, 38 наборов ручек, карандашей, других учебных принадлежностей.

На сегодня расчищено 80 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов, собрано и вывезено 4000 тонн обломков и различного мусора, с девяти гектар земель лесного фонда вывезены поваленные деревья, установлены 82 бетонные опоры ЛЭП.

На месте работает 328 человек из различных ведомств и 39 единиц техники.

Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82.