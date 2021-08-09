Работникам предприятия в Тверской области задолжали по заработной плате 10 миллионов рублей

Долги выплатили после вмешательства прокуратуры Фото: Валерий РОМАНОВ

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области в ходе проверки выявила, что одной из местных предприятий задолжало 88 сотрудникам 10 миллионов рублей по заработной плате.

Прокуратурой направлены в суд 88 заявлений о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении должностного и юридического лиц межрайонной прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, нарушителям назначен штраф.

Задолженность полностью погашена.