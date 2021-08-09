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Общество9 августа 2021 14:55

Работникам предприятия в Тверской области задолжали по заработной плате 10 миллионов рублей

Нарушение выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Долги выплатили после вмешательства прокуратуры

Долги выплатили после вмешательства прокуратуры

Фото: Валерий РОМАНОВ

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области в ходе проверки выявила, что одной из местных предприятий задолжало 88 сотрудникам 10 миллионов рублей по заработной плате.

Прокуратурой направлены в суд 88 заявлений о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении должностного и юридического лиц межрайонной прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, нарушителям назначен штраф.

Задолженность полностью погашена.