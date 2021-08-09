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Здоровье9 августа 2021 13:30

В Тверской области от коронавируса вакцинировано 332 233 человека

4 августа вакцинировались 1620 человек
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжатся вакцинация населения

В Тверской области продолжатся вакцинация населения

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 332 233 жителя Верхневолжья. 8 августа прививку сделали 1620 человек.

На утро 9 августа запас вакцины составил более 75 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В регионе работают пункты вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.