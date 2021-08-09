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Происшествия9 августа 2021 13:18

Жительницу Твери обманул мошенник на 2,7 млн рублей

Потерпевшая обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина перевела мошеннику 2,7 млн рублей

Женщина перевела мошеннику 2,7 млн рублей

Фото: Анастасия Осипова

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России обратилась 63-летняя жительница Твери. Пенсионерка сообщила, что ей позвонил неизвестный и сказал о сомнительных операциях с ее счетами. Женщина доверилась и, чтобы сохранить накопления, перевела их на резервный счет. Ущерб составил 2,7 млн рублей.

Мошенник перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию. Личность звонившего устанавливается.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.