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Политика9 августа 2021 12:54

Действующему губернатору Тверской области вручили удостоверение кандидата на выборы главы региона

Также вручены ещё два официальных документа претендентов на выборы в ГосДуму
Алексей АНДРЕЕВ
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Юлий Саранова, Игорь Руденя и Владимир Васильев.

Юлий Саранова, Игорь Руденя и Владимир Васильев.

Фото: ПТО

Сегодня, 9 августа, в областном избиркоме действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата от партии «Единая Россия» на выборы главы региона.

Также утром 9 августа удостоверения кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ (по 180-му и 179-му одномандатным избирательным округам) вручены советнику Президента РФ Владимиру Васильеву и директору Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой, Они представляют «Единую Россию».

Выборы губернатора Тверской области, депутатов ГосДумы VIII созыва, а также депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным - с 17 по 19 сентября.