В Твери мужчину задержали за кражу из супермаркета

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Твери сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из гипермаркета на Октябрьском проспекте.

Менеджер по безопасности заметил по камерам видеонаблюдения, что в торговом зале мужчина берет со стеллажей предметы и складывает их в рюкзак, после чего направляется к выходу из магазина.

Подозреваемый - 33-летний житель Калининского района - был задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны и доставлен в полицию. Мужчина в содеянном сознался. В рюкзаке у него нашли: туристическую горелку и сменный картридж к ней, предметы мужской одежды, рабочие инструменты, алкоголь и некоторые предметы обихода.

По факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.