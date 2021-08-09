13-летний мальчик пропал в Твери

Пропавший мальчик. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Твери разыскивается 13-летний Александр Осташов. По данным Следственного управления СКР по Тверской области, вечером 7 августа мальчик ушёл из дома и не вернулся. О его местонахождении ничего не известно.

Следователи организовали доследственную проверку. Сообщается, что следов, указывающих, что против подростка было совершено преступление, специалисты не обнаружили.

Организованы оперативно-розыскные мероприятия. Искать мальчика следователям помогают волонтёры.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить об этом в региональный СКР по телефону: 8-930-179-00-69.