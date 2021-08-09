При пожаре в Тверской области погиб мужчина и пострадала женщина

При пожаре погиб мужчина и пострадала женщина Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в поселке Селижарово на улице Западной поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 3:04 ночи 9 августа.

На место выехали два отделения ПСЧ-9. По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в жилом доме, в квартире на втором этаже.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка коридора на площади 3 кв. метра. С третьего этажа эвакуировали двух человек.

В горящей квартире погиб мужчина и получила ожоги женщина.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.