Жители Тверской области могут сняться в сериале "Нереалити" с Николаем Фоменко

Съёмки в Кимрах начнутся 15 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тверской области будет снова сниматься кино - сериал режиссёра Анны Пармас "Нереалити"! И у жителей Кимр есть шанс сняться в нём.

В главный ролях сериала - знаменитый музыкант, актёр и телеведущий Николай Фоменко, актрисы Наталия Потапова ("Леди Макбет Мценского уезда", Фиона), Ольга Дибцева ("Холоп", Аглая), Инга Оболдина (из последних работ - "Триада", тётя Лариса) и другие.

Анна Пармас была режиссёром и сценаристом теле-шоу с Нагиевым и Ростом "Осторожно, модерн!", режиссёром фильмов "Ёлки последние" и "Давай разведёмся". Это далеко не полный перечень её работ.

Сериал будет сниматься в трёх городах: подмосковных Вербилках, Дубне и Кимрах.

Как сообщается в группе VK "Массовка Кимры, Дубна, Вербилки", съёмки в Кимрах начнутся 15 августа. Сейчас набирается массовка. Попробовать себя в кино смогут обычные люди без актёрского образования. Для этого в сообщения вышеуказанной группы нужно отправить заявку со своими данными - ФИО, возрастом, номером телефона и фото.