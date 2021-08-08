В Твери спасатели МЧС сняли с дерева ребёнка

Юный древолаз был безопасно спущен на землю. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

Пожарные МЧС в Твери 8 августа сняли с дерева ребёнка. ЧП произошло в Пролетарском районе Твери на улице Двор Пролетарки.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Тверской области, мальчик сам забрался на дерево, но, как бывает, самостоятельно слезть уже не смог.

Как только сообщение об этом поступило на тревожный пульт, на место отправились пожарные ПСЧ №2. Спасателям пришлось развернуть трёхколенчатую лестницу (раздвижную лестницу из трёх частей - колен), чтобы добраться до мальчишки. Юный древолаз был безопасно спущен на землю.

Поскольку происшествия с детьми летом не редкость, спасатели обращаются к родителям с просьбой внимательнее относиться к вопросу свободного времени детей. И, конечно, почаще разъяснять подрастающему поколению основные правила безопасности: не разговаривать с незнакомцами и отказываться от любых их предложений, соблюдать правила дорожного движения, правила обращения с огнём и поведения на воде.