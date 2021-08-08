В Императорском дворце Твери школьников обучат светскому этикету

Занятие для школьников состоится в рамках акции «Лето во дворце». Фото: Евгения ГУСЕВА

«Уроки светского этикета» - интерактивное музейное занятие для школьников, которое состоится в Императорском путевом дворце Твери в рамках акции «Лето во дворце».

Акция стартовала в начале июня и продлится до конца летних каникул. Во дворце для школьников организуют музейные игры, мастер-классы, экскурсии и различные интерактивные занятия.

Так, на среду, 11 августа, запланирован мастер-класс по рисованию «Сервиз «Колобок» – румяный бок» (в рамках выставки «Свой путь. Керамика Льва Солодкова»). А в пятницу 13 августа состоится интерактивное музейное занятие «Уроки светского этикета».

Всё расписание занятий и экскурсий акции «Лето во дворце» можно посмотреть на сайте Тверской областной картинной галереи.