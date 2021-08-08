328 человек продолжают ликвидировать последствия урагана в Андреаполе Тверской области

Разрушительный ураган со смерчем пронёсся по Андреаполю 2 августа 2021 года. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Андреаполе Тверской области, пострадавшем от разрушительного урагана 2 августа, продолжается ликвидация последствий стихии. Сегодня, 8 августа, здесь восстанавливают разрушенные крыши 14 домов и расчищают улицы от мусора.

Работы ведёт группировка сил с средств регионального главка МЧС: 328 человек, 39 единиц техники. По состоянию на 8 августа в Андреаполе расчищено 80 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная и Авиаторов. Вывезено 4 тысячи тонн мусора. Отремонтированы крыши 39 домов (в том числе за сутки - 11-ти домов), восстановлено 18 заборов на участках.

По сообщению Правительства Тверской области, для людей, чьё жильё было разрушено ветром, в ближайшее время приобретут 7 домов. Сейчас ведётся подготовка необходимых документов для оформления жилья. Ранее губернатор Игорь Руденя поручил оказать всестороннюю поддержку пострадавшим.

Детям из семей, пострадавших от стихии, выдадут комплекты школьной формы и учебных принадлежностей. Детсадовцам – наборы для развития и творчества.

Напомним, разрушительный ураган со смерчем пронёсся по Андреаполю 2 августа 2021 года. Стихия ломала деревья и рушила строения. В Андреаполе погибли два человека. Ещё один человек погиб под Осташковом, который тоже зацепил ураган.