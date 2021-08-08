На 8 августа в Твери ещё 83 человека заболели коронавирусом

В Тверской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Михаил ПАТЛИС

За последние сутки в Твери ещё 83 человека заболели коронавирусом - такова статистика регионального оперштаба на 8 августа. Всего с начала пандемии в областной столице выявлено 18 858 случаев COVID-19.

В регионе зафиксировано 55 646 случаев заражения (+244 за сутки).

Активный прирост случаев коронавируса также регистрируется в Конаковском районе - 4246 (+14), Ржеве - 2963 (+20), Вышневолоцком городском округе - 2602 (+9), Калининском районе - 2406 (+14) и некоторых других муниципалитетах.

Прививку от COVID-19 по состоянию на утро 8 августа сделали 332 233 человека (1 620 за последние сутки).

Напомним, вакцинироваться от коронавируса в регионе можно в 56 пунктах, это больницы и поликлиники, а также Тверские ТЦ и цирк. Запись ведётся в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, и по телефонам прививочных пунктов. В торговых центрах Твери и цирке прийти на прививку можно без предварительной записи.

Также напомним, что в Тверской области продолжает действовать масочный режим. Его необходимо соблюдать во всех местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и транспорте.