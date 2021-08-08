"Опель" и "Лада" врезались в деревья в двух районах Тверской области

Аварии произошли в Бологовском и Рамешковском районах. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

За одно воскресное утро 8 августа в Тверской области произошло два аналогичных ДТП: машины съехали с дороги и врезались в деревья.

Первая авария случилась в Рамешковском районе, на 17-м километре автодороги Рамешки-Максатиха. 41-летний водитель "Opel Vectra " не справился с управлением и съехал с дороги, протаранив дерево. В машине кроме водителя никого не было. Автолюбитель получил травмы, его увезли в больницу ещё до приезда на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции.

Второе ДТП произошло в Бологовском районе на дороге Устюжна-Валдай (35-й километр). В дерево, съехав с дороги, врезалась женщина-водитель 1985 года рождения. Подробностей этой аварии в Госавтоинспекции пока не сообщают. Известно лишь, что женщина управляла машиной отечественного производства - "Ладой".