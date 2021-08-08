На Тверскую область идут грозы с ветром до 20 м/с

По шкале Бофорта ветер скоростью 15-20 м/с определяется как очень крепкий. Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 8 августа, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза с сильным дождём и порывами ветра до 15-20 м/с. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.

По шкале Бофорта ветер скоростью 15-20 м/с определяется как очень крепкий (20 м/с = 74 км/ч). Он способен ломать сучья деревьев, идти против такого ветра может быть трудно.

Напомним, недавний ураган, прошедший по западным районам Тверской области и разрушивший дома в Андреаполе, имел скорость ветра до 25 м/с.

О том, что неблагоприятные погодные явления будут становиться всё более частыми в Тверской области, в интервью "КП"-Тверь" предупреждала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Поэтому важно запомнить, как нужно вести себя в такую погоду. Главное управление МЧС России по Тверской области призывает жителей региона быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи. Владельцам частных домов рекомендуют следить за состоянием ливнёвок и других дренажных систем.

Управляя машиной в грозу и дождь следует соблюдать повышенную осторожность. "КП"-Тверь" также давала советы, как уберечься от ураганного ветра и смерча.