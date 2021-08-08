Мотоциклист хотел проскочить между двумя машинами и спровоцировал тройное ДТП в Твери

Совершая опасный манёвр, мотоцикл врезался в «Киа», после чего его отбросило в «Форд». Фото: УГИБДД по Тверской области.

Поздним вечером 7 августа в Твери, на набережной Лазури около дома №15, мотоцикл "Ямаха" столкнулся с двумя авто.

По данным областной Госавтоинспекции, легковушки "Киа" и "Форд" двигались в попутном направлении от Московского шоссе в сторону Орджоникидзе. Туда же ехал и мотоциклист на спортивной "Ямахе". Он решил проскочить между автомобилями, но не смог. Совершая опасный манёвр, мотоцикл врезался в "Киа", после чего его отбросило в "Форд".

Пострадал в этой аварии сам виновник - он получил ссадины туловища и бедра. Его осмотрели медики, для госпитализации причин не было.

По данным ГИБДД, мотоциклист был в шлеме, права и документы на мототехнику имел при себе.

Отметим, мотоциклисты часто создают опасные ситуации на дороге, лавируя в потоке машин. Предложение ввести штраф за опасное лавирование и параллельное движение в одной полосе уже выносилось на обсуждение в Госдуме.