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Общество8 августа 2021 8:48

В Твери пассажирам предлагают выбрать название для нового раздела в приложении «Волга»

В мобильном приложении «Транспорта Верхневолжья» появится раздел с новостями
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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С помощью приложения «Волга» можно будет не только расплатиться в транспорте и узнать маршрут. Там появятся новости Твери и области.

С помощью приложения «Волга» можно будет не только расплатиться в транспорте и узнать маршрут. Там появятся новости Твери и области.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оператор пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» проанонсировал скорое обновление приложения «Волга». Там появится раздел с новостями Твери и Тверской области.

Согласно сообщению, в новостной ленте будет информация о главных событиях региона, интересных маршрутах и достопримечательностях.

«Транспорт Верхневолжья» предлагает пассажирам выбрать название для нового раздела. На голосование вынесены следующие: «Читать в пути», «Будь в курсе!» и «Новости в дороге». Проголосовать можно на страничке транспортного оператора в соцсети VK.

Тем временем в комментариях разразились бурные дискуссии относительно того, нужно ли транспортному приложению подобное обновление или стоит доработать имеющиеся функции.

По состоянию на утро 8 августа в голосовании лидировало название «Будь в курсе!».