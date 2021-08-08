Под Тверью машина сбила 8-летнего велосипедиста, водитель скрылся

ДТП произошло в Медном. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Вечером 7 августа в селе Медное (Калининский район Тверской области) машина сбила мальчика восьми лет, ехавшего на велосипеде. ДТП произошло на улице Советской у дома №3.

Малолетний велосипедист был доставлен в детскую областную больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель авто с места происшествия скрылся. Предположительно он ездит на серебристой «Ладе» двенадцатой модели (« ВАЗ 2112»).

Все подробности и обстоятельства ДТП уточняются. Напомним, по статистике областной ГИБДД только за первое полугодие 2021 года на дорогах Тверской области в ДТП пострадали более 80 детей.