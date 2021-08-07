В Нелидово у работницы кафе украли дорогой телефон

Не оставляйте телефоны на барной стойке кафе! Фото: Олег ХАДАЕВ

Работница одного из кафе города Нелидово Тверской области, оставила на барной стойке свой телефон. А когда схватилась, телефона уже не было. 28-летняя женщина обратилась в полицию, оценив стоимость телефона в 38 000 рублей.

Полиция изучила записи камер наблюдения, а потом провела большую работу по опознанию вора.

Им оказался 28-летний житель Нелидово.

Он с друзьями отдыхал в кафе, а когда заметил, как женщина оставила гаджет без присмотра, прибрал его.

В итоге воришка дал признательные показания, телефон возвращён владелице, а мужчину ждёт суд.