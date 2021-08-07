Работник шиномонтажной мастерской обокрал в Твери своего коллегу

Вор вытащил деньги из личного шкафчика. Фото: Олег ХАДАЕВ

В комнате отдыха шиномонтажной мастерской в Заволжском районе Твери совершена кража. Из личного шкафчика у одного из работников пропали 15000 рублей. Работник мастерской обратился в полицию.

Сотрудники полиции, приехав на место, изучили все обстоятельства кражи и улики, и установили подозреваемого.

Им оказался 28-летний работник той же шиномонтажной мастерской, житель Спирово.

В ходе допроса вор пояснил, что деньги истратил на собственные нужды.

Впереди суд, который может назначить наказание до пяти лет лишения свободы.