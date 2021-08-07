Коронавирус не спешит отступать в Тверской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери коронавирусных больных на 93 человека стало больше. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заразой на 7 августа 2021 года.

Сейчас общее число заболевших COVID-19 в Твери 18775 человек.

Отмечен рост заболевания в ряде районов Тверской области.

В Конаковском районе — 4232 заболевших (+36 за сутки).

В Ржеве - 2943 (+23)

В Кимрах - 2042 (+11).

Всего в Тверской области 55 402 случая заражения (+246 за сутки).

Выздоровели 47 197 пациентов (+215 за сутки).

На карантине - 6842 человека (+26 за сутки).

Умерли 1363 человека (+5 за сутки).