Женщина с ребёнком не справилась с управлением в Тверской области, потом их сбила машина

Сложно понять, что стало причиной столкновения. ФОТО: УГИБДД по Тверской области, Яндекс

Женщина 35 лет, управляя своим автомобилем Лада Приора, следовала по трассе М-10.

В машине с ней была её шестилетняя дочь. Девочка, как предписывают правила, была пристёгнута и сидела за водительским местом. В районе развязки на Медное и платную трассу М-11 женщина не справилась с управлением, а может отвлеклась, и наехала на металлическое ограждение, ограничивающее полосу движения.

От удара девочка получила ушиб головы.

Мама с дочкой вышли из Лады, и в этот момент в стоящий автомобиль врезалась Тойота. Ладу отбросило на женщину и девочку. Девочка, к счастью, травму не получила, а у женщины подозрение на перелом берцовой кости правой ноги.

Но женщина от госпитализации отказалась и, переживая за дочку, сама повезла её в больницу.