В Тверской области решается вопрос обеспечения газом в баллонах жителей ряда районов

В регионе решается вопрос доставки баллонов с газом до потребителей. Фото: Александр ЖМУЛИН

В некоторых муниципалитетах региона, куда не подведен газ, возникли проблемы с поставками сельским жителям топлива в баллонах. Это случилось из-за того, что компания-поставщик не смогла своевременно провести регистрацию газовозов в ГИБДД. Губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам разобраться с вопросом и помочь жителям получить баллоны с газом.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, поручение уже выполняется.

Главам муниципалитетов, где возникли данные сложности, поставлена задача подготовить и подписать графики поставки газа с компанией-поставщиком. Руководителям муниципалитетов необходимо выяснить потребность населения в газе в баллонах на местах.

По информации от областного правительства, сейчас компания-поставщик располагает необходимым количеством спецтехники для доставки газа в районы.