Сотрудники УФСИН России по Тверской области помогают разбирать завалы после урагана в Андреаполе

С улиц Андреаполя вывезено 370 деревьев и 3800 тонн мусора Фото: УФСИН России по Тверской области

В Андреаполе Тверской области продолжают восстанавливать дома местных жителей после мощного смерча 2 августа.

В настоящее время энергетики возвели новую линию электропередачи: установили 92 бетонные опоры ЛЭП, протянули свыше 3 тыс. метров провода. Продолжается ремонт домов, часть из них уже полностью восстановлены, в 30 домах продолжаются работы. 6 августа планируется закончить ремонт еще 15 домов.

Убрано 76 участков улиц от порубочных остатков и строительного мусора, распилено и вывезено 370 деревьев, 3800 тонн мусора.

К ликвидации последствий привлечено 300 человек и 42 единицы техники.

Помощь оказывают сотрудники лечебного исправительного учреждения №8 УФСИН России по Тверской области, расположенного в поселке Костюшино в нескольких километрах от Андреаполя.

Сотрудники учреждения помогают в ремонте и разбор завалов. Под руководством сотрудников в работах приняли участие осужденные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения ЛИУ-8.

На месте организована работа полевой кухни. Ведутся подворовые обходы, выдача бесплатных продуктов. Круглосуточно работает детский сад.

На контроле регионального Минздрава по поручению губернатора Игоря Рудени находится оказание медицинской помощи пострадавшим, которые находятся в учреждениях здравоохранения Твери.

На базе ГУ МЧС России по Тверской области открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82.