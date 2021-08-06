В Тверской области за полгода выявили 247 поддельных банкнот и монет

85% всех подделок составляют пятитысячные купюры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области за 6 месяцев 2021 года эксперты банковской системы выявили 247 поддельных российских денежных знаков.

По данным специалистов, 85% всех подделок составляют пятитысячные купюры - 212 штук. Также из оборота изъято 23 тысячерублевые банкноты, семь двухтысячных, две пятисотрублевые, одна банкнота номиналом 100 рублей и две фальшивые монеты по пять рублей.

- Мошенникам выгодно подделывать банкноты крупных номиналов, обычно их сбывают в небольших магазинах, автозаправках, кафе или рынках. Проверить подлинность банкноты можно с помощью бесплатного мобильного приложения "Банкноты Банка России" или сдать их на экспертизу в отделение банка. Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытайтесь ею расплатиться, чтобы не стать соучастником в сбыте подделок, – отмечает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тверского отделения Банка России Татьяна Федотова.

Выявленные поддельные банкноты выведены из оборота.