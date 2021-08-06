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Происшествия6 августа 2021 15:38

Пожилого мужчину убили из-за громкой музыки в кафе Тверской области

Виновника осудили на 7,5 лет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фигурант отправится в колонию на 7,5 лет

Фигурант отправится в колонию на 7,5 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в марте 2021 года в одном из кафе в Тверской области.

41-летний мужчина поссорился с пожилым посетителем кафе из-за громкой музыки, ударил его рукой в шею, спровоцировав рефлекторную остановку сердца. Потерпевший умер на месте происшествия.

По ч.4 ст. 111 УК РФ суд, с учетом обвинительного вердикта присяжных, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.