Пожилого мужчину убили из-за громкой музыки в кафе Тверской области

Фигурант отправится в колонию на 7,5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в марте 2021 года в одном из кафе в Тверской области.

41-летний мужчина поссорился с пожилым посетителем кафе из-за громкой музыки, ударил его рукой в шею, спровоцировав рефлекторную остановку сердца. Потерпевший умер на месте происшествия.

По ч.4 ст. 111 УК РФ суд, с учетом обвинительного вердикта присяжных, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.