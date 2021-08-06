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Происшествия6 августа 2021 15:31

В Тверской области за неделю украли 17 велосипедов

Ущерб составил 269 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За неделю в Тверской области украли 17 велосипедов

За неделю в Тверской области украли 17 велосипедов

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

УМВД России по Тверской области обращает внимание граждан, что в летний период возрастает количество преступлений и краж имущества граждан.

За прошедшую неделю в полицию поступило 17 заявлений от жителей Твери и области о краже велосипедов. Причинённый ущерб составил 269 тысяч рублей.

- В основном кражи велосипедов совершаются в будние дни, с лестничных площадок многоэтажных домов и дворов частных домовладений, где граждане оставляют свои велосипеды без присмотра, - сообщили в полиции.

Правоохранители призывают граждан принимать меры безопасности для сохранности своего имущества, а в случае совершения противоправных действий, обращаться в полицию.