В Тверской области за неделю украли 17 велосипедов

За неделю в Тверской области украли 17 велосипедов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

УМВД России по Тверской области обращает внимание граждан, что в летний период возрастает количество преступлений и краж имущества граждан.

За прошедшую неделю в полицию поступило 17 заявлений от жителей Твери и области о краже велосипедов. Причинённый ущерб составил 269 тысяч рублей.

- В основном кражи велосипедов совершаются в будние дни, с лестничных площадок многоэтажных домов и дворов частных домовладений, где граждане оставляют свои велосипеды без присмотра, - сообщили в полиции.

Правоохранители призывают граждан принимать меры безопасности для сохранности своего имущества, а в случае совершения противоправных действий, обращаться в полицию.