Любительницу компьютерных игр обманул мошенник в Тверской области

Девушку обманул мошенник в интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 29-летняя жительница Конаковского района и рассказала, что на одном из популярных игровых сайтов создала игровой аккаунт. В общем чате игры девушка увидела объявление о покупке аккаунта за 50 000 рублей и решила воспользоваться предложением.

В ходе переписки владелица аккаунта перевела потенциальному покупателю 24 000 рублей для пополнения баланса счёта, чтобы перевод денег прошёл без комиссии.

После этого лжепокупатель перестал выходить на связь. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.