Рабочий погиб в результате ЧП в Торжке Тверской области

Один человек погиб и один пострадал Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП в Торжке Тверской области. Подробности сообщил следственный комитет, организовано проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают следователи и спецслужбы.

6 августа у магазина "Лидер" на улице Пролетарской обрушилась часть крыльца в ходе ремонтных работ. Один рабочий получил травмы, второй погиб.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы и свидетели, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По итогам проверки будет принято процессуальное решение.