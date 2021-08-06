В Твери продолжается приемка школ и детских садов к учебному году

Образовательные учреждения готовятся к учебному году Фото: администрация Твери

В Твери завершается ремонт и продолжается приемка образовательных учреждений к учебному году.

За ходом работ следит комиссия в составе представителей администрации, депутатов, общественников и представителей родительского комитета.

К 1 сентября на многих объектах был проведен комплекс работ: ремонт кровель, систем теплоснабжения, закупка нового оборудования и мебели, благоустройство прилегающих территорий.

- С 27 июля в Твери началась приёмка общеобразовательных учреждений. Межведомственные комиссии работают в каждом районе города. Они оценивают подготовку школ к новому учебному году, следят за тем, чтобы запланированные ремонтные работы были выполнены в срок, - рассказала заместитель главы администрации города Твери Людмила Хоменко.

В школах № 48 и №49 дополнительно открываются два новых класса на 25 мест каждый. Сейчас там завершены ремонтные работы, ведётся закупка мебели и оборудования.

В школе №45 ведутся работы по строительству физкультурно-спортивного комплекса. Здесь появится поле для мини-футбола с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, уличные тренажеры и трибуна на 50 мест. Новые спортивные объекты установят и в средних школах №№1, 18 и 34.