Жителям поселка в Кимрском районе предлагают придумать имя для четырехметрого слона

Слоника подарили жителям к Дню поселка Фото: vk.com/kimrypress

Новый и немного неожиданный арт-объект появился в поселке Центральный в Кимрском районе Тверской области. На площади перед ДК установили скульптуру четырехметрового слона.

Такой подарок жителям сделали к Дню поселка, который отметят 7 августа. Власти предлагают придумать имя слону.

Жители на появление "гостя" реагируют позитивно и в сообществое "Кимры Сегодня" в соцсети предлагают назвать слоника Валерой, Бахрутдином, Августином и другими именами.

Предполагается, что рядом с большим слоном позже установят слоника поменьше.

Кстати, на той же площади стоит восьмиметровый Оптимус Прайм. Гигант уже стал местной достопримечательностью.