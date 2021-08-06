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Происшествия6 августа 2021 9:20

В Тверской области 17-летний подросток убежал из больницы

Организованы поиски
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подросток пропал 5 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Подросток пропал 5 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении 17-летнего Дениса Лебедева поступило в СУС К РФ по Тверской области вечером, 5 августа.

Несовершеннолетний самовольно ушел из Кимрской ЦРБ. Его местоположение неизвестно.

Следователем следственного отдела по городу Кимры организовано проведение доследственной проверки. Пропавшего ищут следователи и полицейские.

Всех, кто обладает информацией о подростке, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.