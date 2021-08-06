Квартет байдарочников с тверскими гребцами пробился в полуфинал Олимпиады

Наша четверка байдарочников. Фото: VK/Russian Canoe Federation

Рано утром 6 августа на Олимпиаде в Японии прошли квалификационные заезды байдарок-четверок на дистанции в 500 метров. Мужской квартет пробился в полуфинал. Для Твери это вдвойне радостно, ведь в составе четвёрки есть два наших земляка - гребцы Александр Сергеев и Артём Кузахметов.

Наш квартет с тверскими спортсменами в итоге догрёб к финишу шестым со временем 1:25.564. От первой четвёрки из Венгрии мы отстали примерно на 1,8 секунды. Однако наши прошли в решающую часть соревнований. По регламенту в полуфинал выходят как раз шесть первых участников.

Уже завтра, 7 августа, нашим землякам Александру Сергееву, Артёму Кузахметову и их партнерам по четвёрке Роману Аношкину и Максиму Спесивцеву нужно будет показать всё, на что они способны, в решающих заездах.

Напомним, что Александр Сергеев родился и живёт в Твери. Он - мастер спорта международного класса. В 2015 году стал серебряным призёром, а в 2019-м победителем Европейских игр. Также имеет бронзу чемпионата Европы по гребле.

Артём Кузахметов родился в Вышнем Волочке. Он - мастер спорта международного класса, чемпион мира-2018, чемпион Европейских игр-2019, бронзовый призёр чемпионата Европы-2016, многократный победитель и призёр регат национального значения.

На Олимпиаде также выступали ещё две спортсменки - уроженки Твери. Василиса Степанова (вместе с Еленой Орябинской) выиграла серебряную медаль в соревнованиях по академической гребле в двойках распашных без рулевого. Прыгунья в длину Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти квалификацию.