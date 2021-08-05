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Происшествия5 августа 2021 19:38

В Твери мошенник взял у "невесты" деньги на организацию свадьбы и потратил в сауне

Жениться молодой человек на самом деле не планировал
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина взял деньги на свадьбу и потратил в сауне

Мужчина взял деньги на свадьбу и потратил в сауне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жертвой мошенника стала 18-летняя жительница Твери. В полицию обратилась мать потерпевшей и сообщила, что в соцсети девушка познакомилась с мужчиной. Пара начала встречаться.

Злоумышленник под разными предлогами начал одалживать деньги. Возвращать он их не спешил и сделал спутнице предложение о замужестве.

Потерпевшая согласилась. Фигурант взял у нее на организацию свадьбы 550 000 рублей и перестал выходить на связь.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 21-летний житель Саратовской области. Молодой человек приехал в Тверь на подработку и проживал на съёмной квартире.

В полиции мнимый жених признался, что на деньги девушки ходил в кафе, два раза был в сауне, покупал вещи себе и маме. Жениться на самом деле он не планировал.

По статье "Мошенничество" на фигуранта завели уголовное дело. Он задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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