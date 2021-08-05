Центр выплат «Тверская семья» начисляет выплаты в штатном режиме

Центр выплат «Тверская семья» расположен на набережной Лазури, 20. Фото: yandex.ru/maps

Центр выплат «Тверская семья» ежемесячно начисляет выплаты пособий 71 тысяче получателей. Учреждение работает в штатном режиме. об этом сообщает правительство Тверской области.

Напомним, с 1 января 2021 года меры соцподдержки, касающиеся семей с детьми, перешли в ведение Министерства демографической и семейной политики Тверской области (Минсемьи). Начислениями и выплатами детских пособий занимается подведомственный министерству Центр выплат «Тверская семья».

После сообщений о сбоях в начислении пособий, наладить работу учреждения поручил губернатор Игорь Руденя. Были приняты необходимые кадровые решения, работу центра оптимизировали.

Сейчас специалисты «Тверской семьи» ежемесячно рассматривают порядка 10 тысяч заявлений. Принимаются меры по повышению качества работы телефона горячей линии 8-800-201-22-62.

На сайте Минсемьи скоро также должен начать работать интернет-ресурс «Семейный помощник». Там будет аккумулирована информацию о доступных мерах поддержки семей. Родители смогут получить информацию о всех полагающихся им мерах поддержки на одном ресурсе.